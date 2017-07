Bigote Arrocet se confiesa ante Risto Mejide

Bigote Arrocet se confesará ante Risto Mejide en su entrevista más profunda tras su paso por ‘Supervivientes’. Y lo hará esta noche en ‘All you need is love… o no’, programa en el que hablará de su estancia en Honduras y sobre todo, de su relación con María Teresa Campos, explicando incluso cuál fue la clave para seducirla.

Bigote Arrocet ya hizo sus primeras declaraciones en el plató de ‘Supervivientes’, donde explicó cómo reaccionó ante el ictus de María Teresa Campos: “No me lo dijo inmediatamente. Es tan noble y me quiere tanto que sabía lo que yo quería estar en el concurso. Cuando me lo dijo, me fui al baño, me hice el fuerte y me tomé un Lexatin, pero cuando supe lo que había pasado, yo me quería morir”

Pero ahora se espera una entrevista mucho más alegre, en la que Bigote Arrocet se sincera con gran complicidad junto a Risto Mejide y también con Irene Junquera. Y es que el humorista está feliz, ha estado más de dos meses sin ver a María Teresa Campos, pero ahora no se separa de ella, un gran motivo para sentirse bien.