Bigote Arrocet y Malena Gracia, nueva pareja televisiva

Mientras que María Teresa Campos sigue sin tener claro cómo y cuándo será su regreso a la pequeña pantalla, donde en los últimos seis meses solo la hemos en un par de ocasiones y en ‘Las Campos’, su novio, Bigote Arrocet, ha decidido cogerle el relevo. El chileno está trabajando en una serie de televisión que supondrá su vuelta a las televisiones españolas, un programa que, según cuenta a LOOK, tiene el nombre de ‘Parniasada’ y que, según sus protagonistas es lo “nunca visto”.

Sin embargo, no ha sido este proyecto lo que más ha llamado la atención, sino quién será la compañera del humorista: Malena Gracia. Una elección, sin duda sorprendente, pero que convence mucho a la rubia. “Edmundo es una persona maravillosa y muy humilde. Me he quedado alucinada de lo buen compañero que es”, cuenta la actriz en declaraciones al citado digital.

El porqué del dúo entre Malena y Edmundo estaría en la búsqueda del éxito que el novio de María Teresa Campos tuvo hace años. Desde 1997, Bigote no se ponía delante de una cámara para hacer de actor, fue con el fallecido Chiquito de la Calzada, junto a quien protagonizó ‘Brácula: Condemor II’, un tipo de humor que, según creen, no está extinto: “El humor moderno no hace reír a la gente de 55, 60 o 71 años. Nosotros aún tenemos cabida”.

Para ver el resultado habrá que esperar al próximo mes de abril, según ha adelantado el productor de la ficción, Jordi del Castillo. En total, contará con “unos 13 capítulos de 20 a 30 minutos de duración. En ellos queremos reivindicar el humor nuestro, un humor español del que estamos muy orgullosos”. Una forma de ver la vida que ha unido a una pareja hasta ahora impensable, Bigote Arrocet y Malena Gracia.