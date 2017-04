El apasionado beso de Miguel Angel Silvestre a Paula Echevarría

Silvestre ha estado en Argentina promocionando su trabajo y cuál ha sido su sorpresa al encontrase en un kiosco con Paula en la portada de una conocida publicación femenina de tirada mensual. El actor, pareja en la ficción de Echevarría en la serie Velvet, no ha dudado en comprar la revista y hacer un divertido vídeo en el que da un besazo a su amiga del alma diciendo: “¡Qué bombón por Dios! Paula hermanita, muack ¡guapa!”

Paula está viviendo uno de los meses más complicados de su vida desde que se hiciera pública su separación de David Bustamante. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado como tal, el hecho de que la pareja no conviva desde hace varias semanas y de que no sólo no desmientan la crisis sino que además David haya confirmado el distanciamiento, convierte la ruptura en un secreto a voces.

Del estado sentimental de Miguel Angel no se sabe nada más allá de su amistad especial con Albania Sofía, como ya publicamos hace unas semanas. A nivel profesional el actor está en su mejor momento, triunfando a nivel internacional con la serie Sense 8 y a punto de estrenarse en su papel en Narcos, ficción en la que compartirá pantalla con su amigo Javier Cámara.

Desde que coincidieran en `Velvet´, Paula y Silvestre se convirtieron en grandes amigos. Tras cuatro temporadas trabajando juntos casi a diario, la relación entre los actores era tan cercana que no han podido evitar los rumores de romance que los han rodeado prácticamente desde el principio. En todo momento ambos han hecho oídos sordos a las especulaciones que, quién sabe si ahora que parece que ambos tienen una situación sentimental sin definir, podrían convertirse en realidad.