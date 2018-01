Belén a Toño: “¿Por qué no hablas de los 33.814,96 € que me has tenido que pagar?”

Tras más de dos semanas desaparecida, la ausencia de Belén Esteban ha generado todo tipo de especulaciones. Han sido muchas las teorías barajadas por periodistas y colaboradores en todos los medios de comunicación dedicados al mundo del corazón.

Belén Esteban ha hablado en exclusiva para nuestra revista SEMANA y ha explicado el motivo de su ausencia, pero mientras no ha deleitado a la audiencia con su presencia, muchos han aprovechado para lanzar información falsa. La portada de nuestra revista también ha generado reacciones.

Ahora, Belén Esteban ha regresado al plató de ‘Sálvame’ y ha contestado a todos los que se han recreado hablando de ella, sobre todo a Toño Sanchís. El ex representante de la de Paracuellos se ha despachado a costa de comentar nuestra portada de SEMANA protagonizada por Belén Esteban. Toño ha asegurado que Belén se encuentra a la baja y que ya no es tan rentable como antes.

No ha sido el único. Otros medios han especulado con la idea de una crisis entre Belén y su pareja Miguel, e incluso con posibles problemas de salud de la colaboradora, como posibles causas de su ausencia.

Belén ha comenzado por contestar a estos últimos y ha terminado por enviar un contundente mensaje a Toño.

“Belén ya no vende. Pues para no vender llevo dos semanas en el candelero. No lo he dejado con Miguel. Él está conmigo. No estoy ingresada como se ha dicho. Aquí cuando metemos la pta nos dan por todos los lados. Todo esto es mentira”, ha dicho enfadada.

Pero se ha reservado para el final su contestación a Toño: “Toño, no te preocupes de mí y preocúpate de ti. Habla de tu tema en vez de mí.El 17 de noviembre Toño tenía que haber presentado las cuentas y no lo ha hecho, porque saldría a la luz todo lo que yo no he podido demostrar”. “Toño, ¿Por qué no hablas de los 33.814,96 € que me has tenido que pagar? No vuelvas a decir que estoy a la baja. Como sé que me vas a contestar, habla de esta información que he dado. Y sobre todo: ¡PÁGAME!”