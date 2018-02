El deseo que Belén Rueda no cumplió por sus hijas

‘El cuaderno de Sara’ no es solo la última película protagonizada por Belén Rueda, sino una de las experiencias que más le han marcado en toda su vida. Tal es el calado de los meses de rodaje que la actriz ha confesado que, si no fuera por sus hijas, se hubiera quedado en el continente africano. Así lo desveló el pasado domingo durante su visita al programa ‘Viva la Vida’, al que acudió para hablar de cómo vivió el rodaje y de lo mucho que le marcó.

“Este viaje me ha cambiado la vida”, aseguraba. A pesar de todo lo ganado, la peor parte fue dejar a sus hijas, Belén y Lucía, en casa, pues ambas estuvieron inquietas durante el tiempo estuvo en África. “Ir a algunos sitios a rodar, como a la selva, hace que la familia se quede un poco inquieta”, contaba la intérprete. Sin embargo, todo mereció la pena cuando llegó a casa y una de sus hijas la dijo: “mamá que orgullosa estoy de ti”, algo que nunca le había dicho antes y que, por cómo se lo contó a Toñi Moreno, la emocionó mucho.

“Cuando llegué me dijeron que les contara y yo les dije: ‘no sé qué me pasa hijas, mi cuerpo ha llegado, pero mi mente sigue allí todavía de alguna manera”, contaba la actriz de ‘Mar Adentro’. Pero ahí no quedó todo, pues no tuvo reparo en confesarlas que “si no fuera porque os tengo a vosotras, yo os quiero mucho, es posible que me hubiera quedado allí”.

Un deseo que la actriz no llegó a cumplir pero que ha inspirado a sus hijas a la hora de hacer algo más pues, según dijo, han decidido “en un momento dado, cuando lleguen las vacaciones y el momento de divertirse, irse a hacer voluntariado”. Sin duda, una decisión de la que Belén Rueda está más que orgullosa.