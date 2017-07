Belén Roca resurge de sus cenizas tras sus dos tragedias

Belén Roca no se puede decir que no haya tenido golpes duros en su vida. El primero y más trágico fue la muerte de su novio, el piloto Dani Rivas el 19 de julio de 2015, en el circuito de Laguna Seca, California, en un accidente de moto. Un escalofriante momento, que la joven vivió así: “Yo estaba sola allí con Dani, cuando sucedió el accidente yo me desmayé en el circuito”.

Fue una experiencia muy traumática para ella, pero posteriormente Belén Roca tuvo que hacer frente a la enfermedad de su madre, que le obligó a abandonar ‘GH Vip’. Poco después, en marzo de 2016, fallecía tras una dura batalla que no logró ganar.

Para Blanca Roca fue un golpe terrible, pero se refugió en su hija, en su familia y en sus amigos. También el trabajo fue un bálsamo. Un año después, la joven transmite alegría a través de las redes sociales y ha logrado encauzar su vida.

A continuación te mostramos las fotos de Belén Roca en las que muestra el buen momento que está viviendo.