Belén Esteban y Ana Rosa Quintana: una relación de idas y venidas

“Belén Esteban tiene que ingresar en un sitio, tiene que desintoxicarse. Yo me presto, personalmente, para lo que necesite […] Es una buena persona que está en un momento malo”. La ex de Jesulín no se tomó nada bien este comentario de su antigua jefa y tuvieron que pasar tres años hasta que ambas se volvieran a ver las caras frente a las cámaras. Fue con motivo de la presentación de su libro, en el que Belén aseguraba tener una conversación pendiente con Ana Rosa, que Esteban volvió al plató que había sido su casa.