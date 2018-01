La relación entre Belén Esteban y Toño Sanchís parecía atravesar una falsa calma desde que la sentencia del juicio que los enfrentó dio la razón a la de Paracuellos condenando a su ex mánager a pagarle 388.864,14 euros. Pero ahí no se cerró el proceso. La responsable del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Torrejón de Ardoz dio una segunda orden al ex representante que, según palabras de Belén en la última entrevista de SEMANA, aún no ha cumplido.

En la sentencia dictada el 21 de junio de 2017, la jueza condena a Toño a “rendir cuenta especificada y justificada de la gestión realizada en representación de doña María Belén Esteban Menéndez y Producciones BEM Imaging SL” (sociedad de la anterior) desde el 1 de enero de 2009 hasta la extinción del contrato. El fin de dicha orden no es otro que la “condena a entregar, en su caso, el saldo resultante” de dicha cuenta, intereses incluidos. Es decir, que si de los libros de cuentas del mánager se demostraba una nueva deuda, como sostiene la defensa de Belén que podría ser el caso, habría de abonarla y añadirla a la cantidad ya demostrada.

Siete meses después de la condena, y según palabras de la propia Belén, el que fuera su mano derecha no ha presentado las citadas cuentas en el juzgado. Tal afirmación ha desatado la ira de Sanchís, quien se ha enfrentado incluso a Toñi Moreno, presentadora de Viva la Vida, el programa en el que colabora, para negar a Belén. Una vez más, el juzgado tendrá la última palabra.