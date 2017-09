Belén Esteban pone los puntos sobre las íes a Alessandro

Tras protagonizar uno de los momentos más llamativos de la televisión en el plató de ‘Sálvame’, Belén Esteban ha querido aclarar de nuevo, su enfado tras la filtración de los mensajes de su hija. Lo ha hecho en ‘El programa de AR’ de una forma muy contundente.

“Me quiero explicar. Me podéis preguntar lo que queráis. Cuando vi el whatsapp no sabía qué whatsapp era. Esta señora no tiene que sacar la nota de Selectividad de mi hija. Mi hija no tiene contacto con su padre, pero claro que quiere a su padre. A mí lo que me saca de mis casillas es que utilice a la niña”, ha comenzado aclarando.

Además, se ha dirigido con contundencia a Alessandro Lequio, que atacó con dureza a la colaboradora de televisión: “Me gustaría que a Miguel no le nombraras. Has dicho de Miguel que era un mantenido, cosa que no es cierta, que iba a ser mi representante, que yo era una marioneta de él… Mi novio sigue trabajando en su trabajo y él no es un mantenido. No soy marioneta de nadie, comenta a Alessandro”, ha contestado.

Los tiempos en la televisión están medidos, por lo que Alessandro Lequio no ha podido contestarle a su ataque. ¿Se sentará Belén Esteban en el plató de ‘El programa de AR para escuchar las explicaciones de Alessandro Lequio?