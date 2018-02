Belén Esteban muestra su bomba de insulina: “He tenido que hacer un curso para llevarla”

Belén Esteban ha vuelto a dar que hablar en el plató de ‘Sálvame’. La colaboradora de televisión ha aprovechado una pausa en algunos de los temas que debaten para mostrar a todo el público su bomba de insulina, y no ha dudado en dirigirse a Toño Sanchís: “Quiero enseñarlo a todo el mundo, para los que me han llamado mentirosa. Me han puesto ya la bomba de insulina”, ha comenzado diciendo frente la atenta mirada del resto de colaboradores del programa.

La ‘princesa del pueblo’ ha querido mostrar el aparato a la cámara: “Tengo un catéter y aquí va la bomba de insulina. Lo quiero enseñar porque como siempre, me tengo que justificar”, ha querido aclarar. Hay que recordar que Belén Esteban desveló que tenía que ponerse una bomba de insulina en SEMANA.

Se ha querido dirigir con dureza a su ex representante, Toño Sanchís, aunque ha preferido no mencionar su nombre: “A los que me habéis llamado mentirosa, sobre todo tú, a ver qué vas a poner ahora… Yo no miento, aquí tenéis mi bomba de insulina”, ha dicho contundente.

Aunque ya la tiene colocaba en la parte baja de la barriga, Belén Esteban todavía está viendo cómo la tolera su cuerpo: “Ahora mismo tengo suero, porque hay que probar. Lleva muchas cosas y el miércoles ya me ponen la insulina”.

No ha dudado en agradecer la atención de sus médicos: “Quiero dar las gracias a mi médico, Ángel Díaz, a Mercedes y a Javier, porque he tenido que hacer un curso para llevar esto. Ojalá todas las personas diabéticas, que lo da la Seguridad Social, lo puedan llevar algún día”.