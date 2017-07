Beckham responde a las críticas por ser cariñoso con su hija

“El otro día me criticaron por besar a mi hija en los labios. Beso a todos mis hijos en los labios. A Brooklyn tal vez no. Brooklyn tiene 18, él podría encontrar eso un poco extraño, pero soy muy cariñoso con los niños, así es como me crie y también Victoria, así es como somos con nuestros hijos”, decía el exmadridita al ser tan criticado.