Isabel Pantoja no dudó en cuestionar el trabajo de su sobrina Anabel Pantoja. A Isabel no le gusta que su sobrina trabaje en Sálvame, y unido a los comentarios de Anabel en los que aseguraba que ir a un programa de televisión y sufrir como le ocurre a ella no era la mejor opción para ganarse la vida, han suscitado ataques por parte de compañeros de cadena.

El primero en atacarle fue Jorge Javier Vázquez. El presentador de Sálvame utilizó su artillería pesada: “Dado el expediente académico que tiene debería darse con un canto en los dientes por venir aquí…porque gracias a este programa puede vivir. Si me dijeras que es una reputada abogada y una gran dentista pues entendería que viniera aquí a desgana”, comentó molesto Jorge Javier. Tras Jorge Javier, fue Toñi Moreno la siguiente en lanzar un ataque a la sobrina de Isabel Pantoja en Viva la vida: “En la vida hay que ser consecuentes con lo que uno decide. Si no te gusta, pues trabaja como tantas y tantas personas en otra cosa. A mi me parece duro trabajar, como mucha gente, 14 horas por 600 euros. Eso es lo que me parece duro”.

Ante las críticas, Raquel Bollo no dudó en aconsejar a Anabel: “Su postura era apaciguar y salir lo menos afectada posible. Anabel, desde aquí te digo que lo que pienses, plántalo. Defiende algo, que además es tu familia, y que tú tienes tu opinión y tienes que implantarla, guste o no“. El motivo de la presencia de Raquel Bollo en el plató de Viva la vida, no es otro que su vuelta a la televisión tras 13 meses lejos de las cámaras. En este tiempo ha estado centrada en su familia y en su pequeño negocio, el cual le ha traído buenas y malas noticias. La nueva colaboradora también dejó caer que ha sufrido en los platós, pero que en un momento dado supo sobreponerse.