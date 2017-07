¿Asistirá Kiko Matamoros a la final de ‘Supervivientes’?

Esta misma noche se celebra la final de ‘Supervivientes’ y además de saber quien será el ganador de la edición, se vivirá uno de los momentos más esperados para los que regresan de Honduras: los reencuentros. Alba Carrillo, Laura Matamoros, Iván y José Luis ya aterrizaron en España y se preparan para disfrutar de una noche mágica.

Una de las finalistas es Laura Matamoros y ella hizo una petición especial cuando todavía se encontraba en Honduras. Quería que una persona estuviera en la final para recibirla, y esa persona no era otra que su padre Kiko Matamoros. “En cuánto vea a Jorge, le preguntaré si está mi padre”, le dijo a Alba Carrillo. Fue cuando la modelo le preguntó si echaba de menos a Kiko, y Laura, sin pensarlo dos veces, contestó: “Le echo mucho de menos”.

Laura no sabía si Kiko asistiría a la final, por lo que Alba le aconsejó que se lo pidiera. “Papá, tienes que ir a la final a verme. Ya que hemos conseguido que hables con Diego, hay que conseguir que vengas a la final”, pidió Laura. Kiko visualizó ese momento justo cuando estaba en ‘Sálvame’, y como no podía ser de otra manera, sus compañeros le preguntaron qué iba a hacer. Él ya lo tenía claro: “Evidentemente si me lo pide mi hija…”. Para continuar: “Me hace mucha ilusión que a ella le haga ilusión”.

Laura también espera reencontrarse con su novio Benji Aparicio, que se ha mantenido al margen durante toda su participación en el concurso. Aunque sí que es cierto que a mitad de programa entró en directo por teléfono para animarla, ya que ella estaba preocupada por cómo se veía desde fuera la relación que mantenía con Alejandro Caracuel, con el que ha terminado como “el perro y el gato”. Ahora, ¿recibirá Benji a su novia en el plató de ‘Supervivientes’?

Otro de los reencuentros será con su hermano Diego, su mayor apoyo. Él ha sido el encargar de defenderla con uñas y dientes de las diferentes acusaciones a las que se ha visto sometida, al igual que ya hizo durante su paso por la cuarta edición de ‘Gran Hermano VIP’. Finalmente, ¿cuántos reencuentros veremos esta tarde?