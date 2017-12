Las asignaturas pendientes de Terelu Campos para 2018

Qué mejor cierre de año para Terelu Campos que ser una de las protagonistas de la Nochevieja. La noche del 31 de diciembre la hija de María Teresa Campos será uno de los rostros elegidos por Mediaset para dar la bienvenida al 2018 desde la Puerta del Sol de Madrid.

Según toquen las doce campanadas, la colaboradora televisiva, como casi todo el mundo, comenzará un nuevo año con toda la ilusión. Doce meses nuevos en los que Terelu podría aprovechar para cerrar alguna de las tareas que tiene ‘pendientes’ desde hace tiempo.

Si bien en más de una ocasión ha llegado a reconocer que “soltera estoy en la gloria”, lo cierto es que a muchos de sus admiradores le gustaría volver a ver a la malagueña enamorada. El último hombre con el que ha compartido su vida es con el boxeador José Valenciano, con quien rompía en septiembre de 2015 tras un año y cinco meses de relación. Desde entonces, Terelu ha estado soltera, sin cerrar la puerta al amor, pero sin buscarlo de forma intensa.

Con el corazón tranquilo, la rubia tiene mucho más tiempo para dedicarle a su cuerpo, más ahora que está curada totalmente del cáncer de pecho que sufrió. Cuando lo anunció, el pasado octubre, Terelu ya contó que su cuerpo se iba “deshinchando poco a poco” un cambio que notaba cuando se compraba “una talla menos de pantalón”. “Me han ofrecido hacer muchas cosas para machacarme y no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo, cuando quiera y como quiera. Creo que me lo he ganado ya. Tengo 52 años y no voy a someterme a los dictámenes de los demás, ni de una red social”, aseguró en una entrevista muy rotunda. ¿Cambiará de opinión en las próximas semanas para retomar el reto que ya intentó en su día?

Si hay un hábito poco saludable en su vida no es la comida, sino el tabaco. Un vicio que comparte con un tercio de los españoles, muy difícil de erradicar pero que, de conseguirlo, haría que su vida fuese mejor.

Una de las grandes preocupaciones a las que tendrá afrontar en 2018 será la mayoría de edad de su hija Alejandra. “Madre mía, la que me espera”, comentó al ver el posado con el que Cayetana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, se presentaba al mundo en su 18 cumpleaños. Aunque aún queda tiempo, pues su hija soplará las velas en febrero, todavía no tiene claro si quiere presentarla ella misma o no. Eso sí, tiene claro que Alejandra tiene una ida de cómo encarar ese momento: “Ha aprendido, por mí, que tiene que tomarse las cosas con la mayor naturalidad posible. Que te hagan una foto no es una cosa terrorífica. Pero, hay que tener en cuenta que una niña cumple 18 años no deja de ser una niña en un día. No nos equivoquemos”.

En lo que respecta al terreno profesional, un nuevo objetivo que podría ponerse Terelu sería conseguir su propio programa, algo que le haría mucha ilusión a ella y también a su madre, que estaría más que orgullosa.