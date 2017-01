Así son los seis candidatos para ir a Eurovisión

Manel Navarro (20) participará con un tema pop propio: ‘Do it for your lover’. Joven cantautor de Sabadell, Manel compone en inglés y canta de forma acústica o electrónica con su inseparable guitarra. Comenzó compartiendo versiones en sus redes sociales, y hace tres años sobresalió con su cover acústica de ‘Hold on, we’re going home’, del canadiense Drake, y consiguió la grabación del primer tema de su autoría, ‘Brand new day’. Tras el single ‘Candle’ con Sony Music, acaba de publicar ‘Do it for your lover’.