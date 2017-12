Así quemarán el turrón Laura Escanes y otros famosos

En esta época del año todos solemos coger un par de kilos de más con tanta comida de empresa, cenas familiares, turrón, polvorones y demás. Pero algunas de nuestras celebrities no bajan la guardia ni siquiera en Navidad, ¡te lo contamos!

Laura Escanes publicaba en su cuenta de Instagram un vídeo donde enseña a sus seguidores una rutina de ejercicios diaria para cuidarse y tener un cuerpo de infarto, como tiene la mujer de Risto Mejide. No es la única que se mantiene en forma, incluso en esta época del año. Georgina Rodríguez ha recuperado su figura tras dar a luz a su hija Alana Martina en tiempo récord. La novia de Cristiano Ronaldo cuida mucho su físico, también en Navidad. Otra que igualmente mantiene en forma su cuerpo con una rutina diaria de ejercicios, aún estando embarazada, es Pilar Rubio. La presentadora no pierde sus hábitos ni aunque esté esperando su tercer hijo. Y para caber en el vestido de Nochevieja, Cristina Pedroche dedica muchas horas al yoga y los ejercicios hipopresivos. Además, la mañana del 31 de diciembre no suele perderse la tradicional carrera de San Silvestre para quemar esos turrones de más.

Entre nuestros famosos que más se cuidan no podía faltar Miguel Ángel Silvestre. El actor mantiene su espectacular cuerpo haciendo boxeo, deporte con el que se puede permitir comer algunos dulces navideños sin perder su six pack. Tener un torso como Álex González no es posible sin entrenar, por eso el actor no se relaja ni estando de vacaciones. Boxea y sale a correr bien abrigado, debido a las bajas temperaturas de estos días. Por último, el cantante Dani Martín también es un asiduo a la carrera de San Silvestre. Además de practicar boxeo como Miguel Ángel y Álex, Dani ha acudido en varias ocasiones a la tradicional carrera de 10 kilómetros en Madrid la mañana del 31 de Diciembre, quemando así todos los excesos cometidos en Nochebuena.