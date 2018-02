Así es el hermano de Amaia Romero que quiere convertirse en su manager

“Voy a dejar que me aconsejen en mi carrera, sobre todo mi hermano, que es de quien más me fío”, ha dicho Amaia a los medios. Y parece que su sueño se hará realidad. “Lleva tiempo informándose sobre contratos, giras, cachés… Además tiene formación en marketing. Quiere lo mejor para su hermana y está trabajando muy duro para conseguirlo”, ha confirmado un miembro del entorno de la cantante a Look.