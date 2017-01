Francisco Rivera ha debutado como comentarista en ‘Espejo público’, programa que presenta en Antena 3 Susanna Griso. El torero, nuevo en estas lides, ha sido calurosamente recibida por el equipo y por sus nuevos compañeros.

Para su debut, Francisco Rivera se ha sometido a una extensa entrevista en que ha abordado cuestiones de actualidad, como la situación del mundo del toro, y ha hablado sobre las polémicas que se ha visto envuelto en las redes sociales, en particular la que se produjo cuando publicó hace un año una foto con su hija Carmen en un burladero delante de un toro.

Francisco Rivera se ha mostrado muy relajado y ha respondido a todas las cuestiones, incluido las diferencias que tuvo con Eugenia Martínez de Irujo cuando solicitó la custodia de su hija Cayetana, o la muerte de su madre, Carmen Ordóñez.

El diestro ha reivindicado su profesión y se ha quejado del trato que ha recibido de la prensa especializada: “La prensa taurina me ha hecho muchísimo daño. No soy rencoroso y no me acuerdo de ejemplos concretos, pero me han sido las formas, me han desplazado y me han calificado de torero mediático”.