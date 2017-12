Así ha cambiado Julián Contreras Jr. cuando se cumple un año de su vuelta a la vida pública

Julián Contreras Jr. reaparecía el pasado año por estas fechas a la vida pública, lo hacía meses después de su paso por ‘Gran Hermano Vip 4’, donde tuvo que abandonar porque no pudo aguantar la presión. Una experiencia que resultaba agridulce debido a sus desencuentros con algunos compañeros, como Carlos Lozano, pero que le sirvió para darse cuenta de que tenía que encauzar su vida y dejar de lamentarse. En diciembre de 2016 aseguraba que había necesitado un tiempo de reflexión tras su paso por la casa de Guadalix, tras lo que confesaba: “Me encuentro muy bien, preparado para lo que venga”.

Tras pasar una mala racha con problemas económicos y depresivos, Julián llegó a reconocer en ‘Sálvame Deluxe’, en el año 2014, que había pensado en quitarse la vida. La muerte de su madre ha sido un peso muy grande para el pequeño de los cuatro hermanos y entonces reconocía que no lo había superado; todo ello sumado a un restaurante que no le fue bien y que tuvo que cerrar, dejándole deudas, acabaron con el ánimo del joven.

Pero Julián aparecía en ‘Cámbiame VIP’ a principios de 2017 para que los estilistas encontraran su estilo, demasiado anticuado para su corta edad. Entonces apostó por los consejos de Natalia Ferviú, que parece que le han servido de mucho pues, entre el gimnasio y el cambio de look, un año después Junior es otro hombre diferente. Atrás quedaban los kilitos de más y la cara redonda para dejar paso al six pack y los músculos. El deporte le ha servido no sólo para ganarse un cuerpo de infarto, sino para superar los momentos de tristeza y depresión que Julián ha reconocido padecer a lo largo de su vida. El joven, de 31 años, ha encontrado el equilibrio que tanto le ha costado y el deporte ha tenido mucho que ver. Se ha superado a sí mismo, ha demostrado que la fuerza de voluntad todo lo puede y que cuando uno lucha por salir adelante, lo consigue. ¡Enhorabuena por el cambio en positivo Julián!