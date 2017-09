Así fue la entrevista más surrealista de Paz Padilla, con apagón incluído

Paz Padilla ya había anunciado en Sálvame, horas antes, que estaba nerviosa. Su entrevista en Mi casa es la tuya a Bertín Osborne no tuvo desperdicio. Habló de todo, de su vida, de sus amores y de su trabajo en Telecinco. “Yo sufro muchísimo en Sálvame, porque ellos sufren. A veces tengo un papel que no me gusta, pero es lo que tengo que hacer. Pero he tenido momentos de costarme de verdad… A veces es que tengo una forma de ser, que no tengo filtro”, aseguro. Eso sí, dijo que no tiene problemas ni celos ni de Jorge javier Vázquez ni de Carlota Corredera.