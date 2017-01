Así está siendo la nueva vida de Marta Torné en Los Ángeles

Esta es la primera foto que ha compartido desde Los Ángeles. “Seguramente no es la mejor foto. Pero la he elegido porque el día que nos hicieron esta foto, simplemente posábamos con nuestra mejor sonrisa, sin ser conscientes de lo que íbamos a vivir juntos. Y es que hemos vivido tanto… Desengaños, sueños, miedos, campanadas, rupturas, noticias maravillosas, noticias tristes, cumpleaños inolvidables, fracasos, embarazos, regalos, sonrisas, lágrimas… Ha sido un placer conoceros y vivir a vuestro lado esta aventura. Sólo puedo daros las gracias: @princepelayo @lavidaencris@nataliaferviu os quiero como parte de mi familia, para siempre. Y, por supuesto, a todo el equipo, a nuestra directora “matriarca” @anaisabelpeces , a nuestra “insustituible” productora @aliencinasali , a todo el equipo de producción, de guión, de redacción, a las azafatas, a mi querido estilista @monthalbet y su jefa @mayte1969 (un ser excepcional), a mi maquilladora mas preciosa @lolamvmakeup , a mi conductor preferido para siempre @autosgaleon y a Lara, Rosina…. pero ante todo a las personas que confiaron en mí desde el primer día @lafabricadelatele (sin vosotros sabéis que nada de esto hubiera ocurrido) ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #gracias Empiezo otra etapa increíble que me hace muy feliz y me apetece mucho. Nos vemos pronto en @mediaset_oficial#home #nuevosproyectos #future Ah! @carlotacorredera cuida de estos chicos tan maravillosos ❤️❤️❤️❤️❤️#lovasahacergenial“, así se despidió de sus compañeros.