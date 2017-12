Así está siendo la Luna de Miel de Risto Mejide y Laura Escanes en Tailandia, con desnudo incluido

Espectacular, así es el lugar elegido por Risto Mejide y Laura Escanes para disfrutar de su ansiada Luna de Miel, un romántico viaje que por fin están ya viviendo tras siete meses como marido y mujer.

La pareja no ha escatimado en gastos. Pueden permitírselo y su amor no merecía menos, por eso han decidido escaparse hasta Tailandia, concretamente a la isla Ko Yao Noi, un lugar paradisíaco cuyo entorno natural de selva y mar, acompañado de una temperatura envidiable, no tiene comparación.

Para pasar allí su estancia, nada mejor como una villa de lujo con todo tipo de comodidades: piscina privada, habitaciones de ensueño, spá, masajes, gastronomía exótica… Se trata del Six Senses Yao Noi, un hotel exclusivo al alcance de unos pocos privilegiados.

Risto y Laura han tenido que viajar durante todo un día para llegar a su destino, y aunque lo han hecho cansados, sin duda ha merecido la pena a juzgar por las imágenes que la modelo nos está regalando a través de sus storis de Instagram.

El amor desde luego, debería poder celebrarse siempre en paraísos como este. Os mostramos todas las imágenes de la pareja y de cada rincón de este idílico destino.