Así está María José Campanario según su entorno

No ha sido un año fácil para María José Campanario. La mujer de Jesulín de Ubrique se ha visto atacada por una fibromialgia que desde el pasado junio le ha obligado a ingresar numerosas veces en el hospital. A pesar de haber recibido varios tratamientos bastante exhaustivos, la odontóloga se ha visto afectada por uno nuevo brote que supone una recaída más en su larga lista de ingresos hospitalarios.

Campanario quiso comenzar el año renovada compartiendo una foto llena de felicidad en sus redes sociales. Sin embargo y de acuerdo a los testimonios de sus más allegados, su optimismo duró poco tiempo. Según declaraciones de su entorno más íntimo: “Está con los pies hinchados, con las manos hinchadas y a oscuras”. Esta misma fuente reconoce que por las noches no mejora su estado. “Lleva una semana sin dormir. Habla muy despacio, pero siempre está muy sonriente”, ha declarado el testigo al programa ‘Sálvame’.

De hecho, a juzgar por la instantánea en la que desea un nuevo año a sus seguidores, parecía que la mujer de torero había pasado la Nochevieja en casa, sin embargo, las informaciones de dicha fuente la sitúan en el centro sanitario: “La noche del 31, salió Jesulín y esto hablando e invitó a todo el mundo a entrar en la habitación si querían”.

Hace unos días, María José decidió contestar a sus detractores que llenaban de críticas sus redes sociales explicando el porqué de sus altas hospitalarias. “No me gusta dar pena a nadie. Ingreso porque soy intolerante a muchos medicamentos. […] ¿Crees que me hace gracia separarme de mis hijos en vez de poder estar en mi casa? […]. La fibromialgia no se ve por fuera, te manta por dentro”, respondió hastiada.

Por su parte, Jesulín no está mejor que su mujer. Según el relato de Diego Arrabal, el torero parece estar superado por la situación y no consigue levantar cabeza. “Está abatido y tocando fondo”, señala el fotógrafo.