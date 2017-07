Así es Patricia Pardo, la sustituta de Ana Rosa Quintana

Hoy mismo, Patricia Pardo ha cogido el testigo a Ana Rosa Quintana y se ha puesto al frente de ‘El programa del verano’. Por segundo año consecutivo, la periodista repite y se queda guardándole el sitio a su jefa, que se ha marchado de vacaciones hasta septiembre.

Nacida en Santiago de Compostela, esta gallega de 33 años tenía claro desde muy pequeña que lo suyo era la comunicación. Su pasión es vocacional, porque sus padres no tienen nada que ver con este mundo, se dedican al sector textil. Tiene una hermana pequeña, Tamara, que precisamente este sábado se ha casado. Sus comienzos fueron en el grupo audiovisual Mediaproo y en el programa autonómico de ‘Telecorazón’, en el que empezó a tener contacto con la crónica social. Su profesionalidad avala sus diez años de carrera dentro del mundo del periodismo y ha pasado por programas como ‘Está Pasando’ y ‘El Buscador’, después de un breve paso por ‘Vuélveme loca’ o ‘Tal Cual’. Fue hace tres años cuando le ofrecieron cubrir una sustitución en ‘El Programa de AR’ como reportera y ha sido al lado de Ana Rosa con quien ha estado trabajando durante todo este tiempo.

Fue precisamente hace dos veranos cuando la gallega se puso por primera vez al frente de este formato, pero a los pocos días tuvo que abandonarlo por problemas con su primer embarazo: “Mi hija Aurora ha intentado venir a este mundo antes de lo que debería. Estamos las dos muy bien, pero no podré seguir en El programa de AR”. Me da mucha pena no haber podido aprovechar esta oportunidad al máximo, pero lo primero es lo primero. ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Gracias a todos!”.

Son precisamente su única hija Aurora, que ha heredado el nombre de la madre de Patricia y su marido, el jugador de rugby Fran Márquez, con el que se casó hace más de dos años en la tierra natal de él Cádiz, sus mejores apoyos.

Durante este verano, la nueva presentadora estará acompañada en ‘el club social’ por Joaquín Prat, el partener habitual del programa quien, durante sus vacaciones, será sustituido por el colaborador Antonio Rossi.