Así es Ginevra Rossini, la nueva novia de Andrés Velencoso

Andrés Velencoso tiene un motivo más por el que sonreír: su nueva pareja, una ‘it-girl’ italiana llamada Ginevra Rossini. Junto a ella se ha dejado ver en algunas ocasiones, aunque parece que todavía llevan pocas semanas. Pero, ¿quién es la responsable de la felicidad del modelo español?

Se trata de una ‘it-girl’ italiana, de 25 años, licenciada en Economía y una gran aficionada a los caballos. Tanto es así, que no deja de compartir este hobby con sus seguidores de Instagram, plataforma social en la que es muy activa. Aunque no ha compartido ninguna foto con Andrés Velencoso, por el momentos, Ginevra no para de mostrar su día a día en las redes.

A continuación, os mostramos todo sobre la nueva pareja de Andrés Velencoso, Ginevra Rossini.