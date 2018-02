Arturo Valls la lía tras criticar los Goya

Un año más, la ceremonia de entrega de los Premios Goya ha tenido su particular polémica, y el actor y presentador Arturo Valls ha sido el encargado de prender la mecha.

Esta trigésimo segunda edición de los galardones estuvo marcado por un espíritu reivindicativo que pedía más presencia de mujeres en el cine español, tanto a nivel interpretativo como a nivel técnico.

Por ello, muchos de los asistentes a la gala llevaban abanicos rojos con el hashtag #MASMUJERES, para reclamar una mayor presencia del género femenino en la industria del séptimo arte.

Sin embargo, parece que Arturo no se mostraba muy a favor de esta reivindicación. Cuando un periodista de Europa Press le preguntaba al respecto, el presentador de ‘Ahora caigo’ fue contundente con su respuesta: “Yo la verdad es que… creo que no. Creo que me gustaría que se hablara más de cine, que habláramos de cine y, en cualquier caso, de los problemas que tiene el cine. No me parece el escaparate para tratar otros temas”.

El actor tenía claro que los Goya no era el lugar para hacer ningún tipo de llamamiento reivindicativo y así lo expresó en la alfombra roja: “Me gustaría hablar de las películas, de los actores, del trabajo de los actores, quizá de lo que cuesta producir una película hoy en día en España… pero no marear con otros temas, porque al final se desvirtúan un poco los mensajes y los discursos. Creo que hay otros sitios para reivindicar ese tipo de cosas”.

En las redes sociales muchos fueron los que criticaron su opinión mostrando su desacuerdo por medio de Twitter. Hubo incluso quien le acusó de ser un machista y de tener muy poca gracia.