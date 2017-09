Aritz (‘GH16’) ataca duramente a ‘Gran Hermano’ y a Jorge Javier

“Mercedes Milá no se limitaba a leer el cue, que es lo que hace El Golosina, que es lo que hace El Golosina, que es por lo que no me gusta su trabajo. Ella se mojaba, él se está cargando la esencia de ‘Gran Hermano’. Solo lee el cue. No siente nada”. También añadió: “Jorge Javier es un atrevido que se ríe de la gente, se la suda porque lo va a cobrar igual”.