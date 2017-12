Ares Teixidó fue una de las famosas que no se perdieron en Madrid el estreno de Star Wars: Los últimos Jedi. La polémica de su romance con David Bustamante parece ya agua pasada. Y ella ahora quiere mirar hacia delante. Eso al menos es lo que parece después de leer su mensaje en Instagram: “De verdad, no em gusta que me hablen en pretérito. Hablemos solo del AQUÍ Y EL AHORA. Sin pensar en que hubo algún tiempo pasado que fue mejor”.