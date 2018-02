‘El Programa de Ana Rosa’ ha podido charlar de nuevo con Arantxa Sánchez Vicario y su abogado, que no quieren que el divorcio se convierta “en un circo”. Además han vuelto a incidir en algo muy sorprendente: “Ella se ocupaba de jugar al tenis y él de las gestiones económicas. No sabe de dónde sale el dinero. El dinero lo maneja él y se lo da a Arantxa para pagar los gastos, pero no sabe de dónde lo saca”.