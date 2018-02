No sabe, no contesta: así fue la surrealista y poco reveladora entrevista a Arantxa Sánchez Vicario

Había mucha expectación por conocer las primeras palabras de Arantxa Sánchez Vicario tras hacerse pública su separación de Josep Santacana, y el complicado divorcio al que se iban a enfrentar.

El programa ‘Sábado Deluxe’ había conseguido contactar con la ex tenista en Miami y anunciaba una entrevista que había generado mucho interés y que iba a despejar muchas dudas.

Sin embargo, la entrevista fue realmente con el abogado de Arantxa. La deportista únicamente dijo un par de frases durante las tres horas que duró el encuentro de los periodistas con ella y su letrado. La primera fue al comienzo de la entrevista (y previamente consultada con el abogado): “Como comprenderéis todos ustedes, esta es una situación muy desagradable para mí y confío plenamente en mis asesores y en los tribunales”

El abogado tampoco facilitó muchos datos sobre el proceso de divorcio, alegando que será a través de un mediador y de manera confidencial. “Habrá acuerdo para la paternidad compartida. Mi clienta facilitará que los niños pasen tiempo con su padre. No va a haber ningún esfuerzo para excluirlo”, explicó.

Durante todo el tiempo que duró la entrevista, Arantxa, muy delgada y visiblemente nerviosa, asentía en ocasiones a la palabras del abogado.

Únicamente volvió a tomar la palabra para decir nuevamente que el proceso estaba siendo muy amargo: “Yo entiendo a los periodistas, pero hablar de esto es muy desagradable. Y claro que soy yo la que se ocupa de los niños. Yo los llevo y los recojo del colegio y soy la que los lleva a tenis y a fútbol”.

Respecto al tema económico, el abogado precisó que Arantxa no tiene ningún activo a su nombre. “Hasta donde yo sé, no he visto ningún documento que refleje que haya alguna propiedad esté a su nombre ni conozco alguna propiedad a su nombre. Sin embargo, no tenemos todos los documentos ni las escrituras, pero hasta ahora no hay ninguna propiedad a su nombre”, aclaró.