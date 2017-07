Arantxa de Benito nos enseña su espectacular casa

Belén Esteban, es íntima de Agustín, ¿Que piensas de ella?

Es lo que ves, por eso me gusta tanto y le tengo tanto cariño. No hay papel, ni interpretación. Aunque tenemos personalidades diferentes, a mí me gusta la gente auténtica y ella lo es.

También eres amiga de Fonsi Nieto, ¿qué te parece Alba Carrillo?

Una sorpresa, las pocas veces que he coincidido con ella, su semblante angelical no se corresponde nada con su forma de ser. Me parece una mujer complicada.

Makoke forma parte de un círculo, ¿cómo viste el enfrentamiento público con los hijos de Kiko?

Hace más de 20 años que somos amigas, y nos confunden físicamente millones de veces. Creo que tiene que ser muy complicado compartir la vida con los hijos de tu pareja cuando tú no los has criado desde pequeñitos, pero también para los hijos. Yo me pongo en la piel de ella y no es un papel fácil. Makoke ha tenido momentos en los que ha sabido hacer las cosas muy bien y otros en los que habrá cometido sus errores, pero ella es muy buena, tiene muy buen corazón y eso es lo que vale.