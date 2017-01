Aprobados y suspensos en las fiestas de los Globos de Oro

Las entradas para acudir a los Globos de Oro están limitadas, como ocurre también en los Oscar, pero siempre hay un plan b, las fiestas posteriores que organizan publicaciones, productoras o cadenas de televisión. Es una ocasión estupenda para codearse con los premiados y los nominados, para hacer contactos en Hollywood en incluso para encontrar trabajo.

Hay algunas estrellas que no se pierden una, como la modelo Heidi Klum, que no hay año que no vaya a los Globos de Oro, y hay otras que aprovechan para dejarse ver en el que tal vez no sea el mejor momento de su carrera.

A continuación te mostramos los mejores y peores estilismos de estas fiestas en las que estuvieron presentes estrellas de la magnitud de Sarah Jessica Parker, uno de los iconos de moda de Nueva York, o la siempre estilosa alemana Diane Kruger. No todas acertaron, así que no nos ha quedado otro remedio que ponerles nota.