Antonio Tejado, despechado, ataca a sus compañeros de ‘Sálvame’

Ni la última noche del año fue tranquila para los colaboradores de ‘Sálvame’. Todo parecía idílico hasta que Rafa Mora soltó el bombazo de que no había sido invitado a la fiesta que organizaron para después del programa… Pero parece ser que no fue el único. Antonio Tejado también fue vetado del “fiestón del año”. Y encima parece ser que estaba organizado por Belén Esteban y Terelu Campos, por lo que se convirtieron en las “malas” de la noche.

Ya habló Rafa Mora respecto al tema y ahora le tocó el turno a Antonio Tejado que entró por teléfono al programa: “Me dijo Belén Esteban es que esto no es una fiesta de compañeros, es una fiesta privada y a ti no te van a dejar entrar. Digo pues mira vete a la mierda. Vete a la mierda no lo dije, pero lo pensé”.

Además, le dedicó unas bonitas palabras al resto de sus compañeros: “Eso es de muy poca vergüenza con un compañero, hombre eso no se puede hacer”. Pero parece ser que no fueron a los únicos que excluyeron durante esa noche: “Se excluyó a los compañeros de redacción que estaban trabajando ese día. Eso fue una cerdada. La misma directora Patricia no fue en solidaridad por los otros compañeras”.

Y quiso terminar su alegato lanzando un dardo envenenado: “Hay una pandillita ahí de mierda que se creen que son iluminados de Dios, pero de clase, y categoría, y educación, cero”, espetó. Al acabar, los aludidos hicieron oídos sordos y se enzarzaron en una conga…