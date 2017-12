Anna Kournikova: el misterio de su embarazo ‘secreto’

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están de enhorabuena, pero nadie se lo podía ni imaginar hasta ayer por la noche. La pareja se ha convertido en padres de mellizos este pasado fin de semana en Miami, un niño al que han llamado Nicholas y una niña, a la que han puesto el nombre de Lucy.

Los nuevos nietos de Isabel Preysler han llegado unos días después de que la hermana del cantante, Ana Boyer, diera el ‘sí, quiero’ a Fernando Verdasco. La ausencia del cantante y su pareja había suscitado numerosos comentarios. Ahora sabemos el motivo…

La pareja ha llevado todo este tiempo el embarazo en secreto, haciendo gala de la discreción con la que han llevado siempre su relación, pero lo más sorprendente es que no se haya podido captar ninguna fotografía de Anna Kournikova embarazada ni que haya trascendido.

Hay que recordar que el cantante y la tenista llevan juntos 16 años, y ahora comienzan a vivir una de las etapas más increíbles de su vida al lado de sus dos hijos, pero poco o casi nada se sabe de su relación, que llevan completamente apartada de los focos de manera deliberada.

Tal y como se dio a conocer, Enrique Iglesias no acudió a la boda de su hermana en la isla de Mustique el pasado 7 de diciembre, algo que no entendieron muchos, ya que la relación entre ambos es estupenda. Su propia hermana era consciente de esta circunstancia y por ese motivo entendió perfectamente que no se separara de su mujer ante la inminencia del nacimiento de sus hijos.

Son pocas las veces que los vemos juntos, lo que también tiene una explicación: Enrique está viajando todo el año por todo el mundo gracias al éxito que cosecha como cantante, ya que es una mega-star.

Anna Kournikova, que se retiró prematuramente del tenis, sin haber logrado ganar ni un solo torneo, aunque llegó a ser ‘top ten’, tampoco se ha prodigado en photocalls y, aunque no podemos decir que haya llevado una vida de reclusión en Miami, lo cierto es que ha decidido no ser una ‘celebrity’.

La ex-tenista rusa tiene un perfil de Instagram que alimenta periódicamente. Su último post data de hace tres días, pero la imagen es un primer plano, con lo que no podemos sacar ninguna conclusión del embarazo.