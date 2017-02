Àngel Llàcer, muy recuperado, volverá el viernes a ‘TCMS’

El pasado viernes Silvia Abril sustituyó a Àngel Llàcer, quien, por problemas de salud, no podía estar presente. El mismo programa emitía un vídeo en el que decía: ‘¡Hola a todos! Aunque el humor no lo pierdo nunca, la salud sí. He he estado en el hospital y me han encontrado una pericarditis. Me han dicho que tengo que hacer reposo durante dos meses”.

El pasado mes de octubre, Àngel Llàcer sufrió un problema de salud, una inoportuna otitis mixta por la que tuvo que ir a urgencia. Finalmente se logró sobreponer a esta circunstancia y acudió al concierto del reencuentro de ‘Operación Triunfo’.

Ahora, Àngel Llàcer parece encontrarse mejor de este último problema de salud y el viernes estará dándolo todo en la semifinal de ‘Tu cara me suena’, programa líder indiscutible los viernes por la noche.