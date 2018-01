Desde que cumpliera su mayoría de edad, Andrea Janeiro ha intentado mantenerse al margen del foco mediático, una difícil labor que no siempre ha logrado conseguir.

Para evitar, de hecho, ser centro de la noticia, la hija de Belén Esteban decidió comenzar sus estudios universitarios fuera de nuestro país, yéndose a Inglaterra con sus 18 recién cumplidos.

Pero Andrea Janeiro es noticia dentro y fuera de nuestro país. Sus andanzas en su vida universitaria han sido narradas en todo tipo de programas y medios de comunicación. Además, cada vez que visita a su familia en España, Andrea Janeiro no puede evitar convertirse en noticia.

Una madre hablando durante casi 20 años sobre ella y sobre su relación con su padre, están pasando factura a Andrea. Ella considera que está pagando los actos de su madre, algo que le parece completamente injusto.

No se ha cansado de pedir que no se hable de ella. Pero su última visita a España, con motivo de las vacaciones navideñas, la han vuelto a poner, de nuevo, en primera línea. Esto ha sido la gota que ha colmado la el vaso de la paciencia de Andrea Janeiro. Harta, la joven ha enviado un contundente comunicado a través de sus abogados en el que pide respeto ante su decisión de no ser un personaje público: “Con motivo de la presión mediática a la que me estoy viendo sometida, muy especialmente desde que alcancé la mayoría de edad, quiero pedir públicamente a los medios que pongan fin a dicha situación y a la vulneración de mis derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen que se viene produciendo a lo largo de los últimos meses.

Soy consciente de que tanto mi madre (Belén Esteban) como mi padre (Jesús Janeiro) son personajes públicos, pero, aun cuando lo respeto profundamente, por mi parte nunca he participado de ningún modo en esa exposición pública. He sido, y soy, coherente y consecuente con mi voluntad de permanecer ajena a los focos, y trato de preservar mi intimidad en la medida de lo posible pese a mis específicas circunstancias familiares.

Por todo lo anterior, ruego, y agradeceré, que se respete mi deseo, y mi pleno derecho, de vivir en el más estricto anonimato; reservándome, en caso de no ser así, las acciones legales que procedan para salvaguardarlos”.