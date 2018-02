Anabel Pantoja se sincera sobre los momentos más duros de su vida

La colaboradora de ‘Sálvame‘ y sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, se abre en canal y revela todo sobre su infancia e incluso los problemas existentes en Cantora. ¿Dónde? En su autoentrevista que se ha realizado en este nuevo espacio del programa de Telecinco.

Empezó hablando de su infancia: “Yo me tuve que criar con mi abuela materna porque mis padres han estado separados. Mi madre tenía que encargarse de trabajar y el poco tiempo libre que tenía me lo dedicaba a mí. Otras veces pasaba largas temporadas en casa de mi tía Isabel”.

Una figura que le faltó cuando era pequeña fue la de su padre, quien enfermó: “De mi padre tengo pocos recuerdos porque cuando yo tenía 6 añitos él ya no estaba en casa. Tengo anécdotas muy buenas que me cuenta mi yaya. Después, a los seis años hubo un poco más de distanciamiento. Después nos hemos retomado eso que nos debíamos los dos a causa de una cosa que sabéis que ha pasado. Y estoy muy orgullosa de recuperarlo”. Para continuar: “Sé que mi padre me quiere. Soy su única hija. Yo quiero que él se recupere y disfrute ahora de todo el tiempo que no hemos podido pasar juntos”

A la pregunta si considera a su tía Isabel Pantoja como a una segunda madre, la respuesta ha sido: “Mi tía Isabel siempre ha estado ahí. Sé que mi tía sé que su ilusión siempre fue tener una niña y yo nací dos años después de que naciera Kiko. Siempre ha tenido mucha ilusión conmigo. Me regalaba muchas cosas y siempre estaba pendiente de mi. Me regalaba muchas cosas. Me ha reñido cuando me portaba mal. Todo como una madre”.

Siempre se ha hablado de la relación que tiene con sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja: “Para mí Kiko e Isa han sido como mis hermanos. Con Kiko por edad siempre hemos estado juntos, pero cuando llegó Isabel era nuestra niña y nuestro bebé. Yo la trataba como una muñeca. Para mí han sido los hermanos que nunca he tenido. Tengo más complicidad con Isa”.

Incluso ha desvelado cómo son cada uno: “Isa es más independiente. Tiene un genio más profundo y más fuerte, pero después es una niña que piensa las cosas y es más inteligente. Kiko tiene su carácter, pero después no es nadie.

La relación entre Kiko e Isa siempre ha estado en el punto de mira: “Aunque sea dificil de creer a mí ninguno de los dos me ha pedido que los defienda. Son mi familia y me duelen los dos. He mediado muchas veces entre ellos para mediar sus cosas. He intentado que haya una armonía, pero cada uno hace lo que quiere. No tienen una relación íntima de hermanos, pero luego ellos se resuelven y no les hace falta mediar”

¿Se podrán solucionar los problemas que hay en Cantora? Es cierto que a esa cuestión no se ha mojado mucho: “Esa pregunta se la tendrías que hacer a las personas que tienen los problemas”, ha dicho.