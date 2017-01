Anabel Pantoja: “No estoy embarazada, pero si viene sería una alegría”

Este lunes Kiko Hernández revelaba en “Sálvame” lo que parecía un bombazo para la familia Pantoja: Anabel llevaba más de un mes de retraso en su periodo menstrual y, por tanto, podría estar esperando su primer hijo.

Una duda que quedaba en el aire y que ahora podemos despejar con toda seguridad. Puestos en contacto con la propia Anabel Pantoja, nos ha contado que “fue un comentario que él hizo de broma en el programa, pero no es verdad”. Aunque quiso puntualizar que “si viene pues sería una alegría, pero no es cierto”.

Pero, ¿está en su pensamiento ser madre a corto plazo? ¿Quiere dar un sobrino nieto a Isabel Pantoja? Lo tiene claro: “No, de momento no quiero ninguno, porque ya con mis tres sobrinos estoy concienciada en que no”, dice entre bromas.

También le hemos preguntado por si le gustaría tener más de uno en el caso de ser madre, a lo que ella ha contestado: “Yo soy muy niñera, pero no creo que tal y como están las cosas hoy en día, más de uno no tendría. Eso seguro”.

A sus 28 años, Anabel está muy enamorada de su novio Juanlu, si bien es cierto que por el momento no tienen planteamiento de casarse: “Uy, no, no. Qué va. Eso no. Arrejuntarse se lleva más”, dice entre risas.

La pareja acaba de volver de unas estupendas vacaciones en el Caribe, donde se lo han pasado en grande: “He estado una semana y no quería volver a España. Cuba es maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo. Ahora ya de vuelta a trabajar”.