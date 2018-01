El resultado salta a la vista y más que nunca lo hemos visto esta Nochevieja, cuando hemos visto a la sobrina de Isabel Pantoja más delgada y guapa que nunca. Anabel Pantoja se colocó hace cuatro años una banda gástrica y tras ello, su vida ha cambiado notablemente. Ella misma lo ha contado en algunas ocasiones, al igual de cómo es el proceso de la intervención que ha tenido, en su caso, resultados espectaculares.

Anabel contaba hace unos meses que ella siente el dispositivo que le pusieron en la intervención y que, gracias a un anillo alrededor del estómago, se reduce su capacidad. Al apretar un botón, se inyecta un líquido en la cinta para evitar que lo retenga su cuerpo.

“En mi intervención al principio tomé líquidos y perdí como unos 10 kilos. Desde estos 4 años hasta ahora he perdido unos 30 kilos. Pesaba cerco de los 100 kilos”, confesó en ‘Sálvame’, programa del que es colaboradora. Sin embargo, no todo se reducía al a intervención, ya que uno de los problemas que ella sufría era que no tenía unos hábitos de vida saludables: “Yo nunca he comido bien. Me gustan poco las verduras, no como fruta… la alimentación siempre me la saltaba y comía mucho dulce. Además nunca hacía nada de deporte”.

Ahora, todo esto ha cambiado e incluso practica ejercicio físico de manera habitual. Una manera de mantenerse en forma, gozar de mejor salud y tener un cuerpo mucho más tonificado. Ahora, sin duda, Anabel Pantoja está guapísima y presumiendo de su estupenda silueta. ¡Enhorabuena!