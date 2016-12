Anabel Pantoja hace balance sobre su gran cambio físico

La sobrina de la tonadillera, Anabel Pantoja, ha querido mostrar con todos lo orgullosa que está de su cambio físico, ¡ha conseguido perder 30 kilos en seis años!

Se dio a conocer a los medios con algún kilito de más, sin embargo contó con un apoyo muy importante para despedirse de ellos, el de su abuela. Aunque también ayudó la cirugía y el anillo gástrico que se colocó. Desde entonces Anabel ya no es la chica, tímida, callada y con complejos. Ella misma comentó, “La cirugía me ha cambiado físicamente y anímicamente”, y añadió “Antes no veía lo que eran 30 kilos encima para la salud, para un trabajo y para mi imagen”.

A pesar de todas las críticas que ha recibido por su medidas, Anabel Pantoja presume orgullosa de ellas: 106 de pecho, 98 de cintura y 120 de caderas sumado a un 1’68 de altura. Quién la ha visto y quien la ve.