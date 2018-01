Anabel Pantoja da a Isabel las alegrías que no le da Chabelita

El pasado sábado Chabelita la lío en el Deluxe cuando se sentó para hablar de su madre y de la gran bronca y aisalmiento familiar que existe.

La joven no dejo títere con cabeza. No solo despotricó de la tonadillera, sino que también acusó a su hemrano y a su prima de no mostrarle nada de apoyo. De hecho Chabelita lleva un año sin hablarse con su hermano.