Anabel Alonso se sincera sobre su novia y sus planes de adoptar

Entre los planes de la actriz siempre ha estado adoptar un niño, pero el largo proceso que conlleva una adopción le echa para atrás: “Sí que me gustaría, y me ronda la cabeza, pero es muy laborioso. Hay que parar y centrarse únicamente en ello, y son entre 3 y 5 largos años, es muy complicado”. “Siempre he estado centrada en mi profesión, mi carrera, y nunca ha sido mi prioridad, no he tenido ese instinto maternal, ahora la adopción me parece una opción genial”, comentó la actriz sobre un posible arrepentimiento por no haber tenido hijos antes.