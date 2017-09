Ana Rosa Quintana, de fiesta en fiesta

Carmen Borrego estuvo sin su hermana Terelu Campos, ya que fue una de las colaboradoras este miércoles en ‘Sálvame’. Al no estar Terelu, Carmen contestó algunas preguntas sobre ella: “Lo de Terelu es mejor que se lo preguntéis a ella. Se ha ido a Málaga dos días y no la he visto, ya me contará. Ella se enfada porque dice que siempre le decimos lo de los hombres, pero yo creo que a ella le gustaría estar acompañada”, explicó.

Además, habló de su madre y sobre la vuelta de la presentadora a televisión: “Yo creo que ella no estaba decaída. Ella no tenía allí mucha función y cuando no tienes mucha función, parece que estás más atrás, pero yo la vi bien, guapa y de ánimos fenomenal. Por ahora no se irá a Málaga. Eso lo dijo yo cuando le pasó lo del ictus, pero ella está ya recuperada y su sitio es Madrid, no Málaga”.