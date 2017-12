Desde enero de 2005 la vemos todas las mañanas en Tele 5, y casi trece años después parece que el tiempo no ha pasado para ella. Ana Rosa Quintana ha mantenido todo este tiempo la misma frescura ante la cámara y, casi también el mismo físico. El paso de los años se están mostrando muy generosa con ella, que el 12 de enero cumplirá 62 años. Pero no todo se debe a la buena genética, ya que la presentadora de El programa de Ana Rosa se conoce bien y tiene sus pequeños truquitos para mantener la clave de la eterna juventud. Nadie diría que ya ha entrado en la década de los 60, porque por su aspecto bien se podría pensar que tiene diez años menos.

Cuando comienza la nueva temporada, tras las vacaciones de verano, Ana Rosa vuelve con energías renovadas, pero también con sutiles cambios físicos, que si bien apenas son perceptibles no hacen otras cosa que mejorar su físico año tras año. En vacaciones se relaja, y también aprovecha para esos pequeños retoques y tratamientos estéticos, que sin ser invasivos ayudan a rejuvenecer. También, como muchas mujeres, utiliza sencillos trucos para quitarse años de encima: esta temporada ha sido cortarse el flequillo, un gesto que según los estilistas provoca el efecto de aparentar hasta cinco años menos.

A diferencia de otras famosas como Isabel Preysler, que vive casi en un régimen militar para estar perfecta, Ana Rosa no es una esclava de su físico y eso también es clave. Ella misma asegura que no sucumbe a las dietas, que le encanta comer, tomar su cervecitas y la buena vida: “Entre semana me cuido y como sano, pero los fines de semana me dispao”, ha dicho en más de una ocasión.

Sin querer ir como una jovencita, también sabe sacarse partido y rejuvenecer su imagen. Se apunta a las tendencias y las adapta a su físico. Siente pasión por los zapatos: “Es fundamental ir bien calzada, si lo haces lo demás parece alta costura”. ha declarado, y muchas veces es atrevida para llevar prendas más arriesgadas como el estampado animal print, las transparencias o los pantalones y los cuerpos de cuero.

Tiene tres hijos: Álvaro, nacido de su matrimonio con el periodista Alfonso Rojo, y los mellizos Jaime y Juan, de su actual matrimonio con Juan Muñoz. La llegada de los pequeños, cuando Ana tenía 48 años, también la han rejuvenecido.