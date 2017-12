Ana Obregón le echa un capote a Alessandro Lequio

Durante una época de sus vidas, Alessandro Lequio y Ana Obregón no se podían ni ver. Por suerte, con el paso del tiempo y por el bien de su hijo en común, Álex, la expareja limó asperezas y empezaron a tener una envidiable relación en la que María Palacios, mujer del italiano, también tiene cabida.

Por eso, la polifacética actriz no ha dudado en sacar la cara por el padre de su hijo, echándole un capote tras la decisión de demandar a Olvido Hormigos por las declaraciones que hizo el pasado verano, asegurando que vivió un romance con el conde mientras su mujer estaba embarazada de su primer hijo en común, una niña que nació en agosto de 2016.

“Me parece muy bien, si alguien ha actuado como ella, lo lógico es estar con la ley y demandarla. Yo hubiera hecho lo mismo. Me da igual si es o no, no se puede hablar de eso en un plató sabiendo que su mujer está embarazada”, aseguró contundente Ana Obregón, dándole toda la razón a su ex.

Alessandro y María piden a la ex concejala socialista 120.000 euros por daños morales. Una gran suma que, sin embargo, no parece preocupar a Hormigos, quien hace unos días confesó en unas declaraciones al portal ‘Informalia’ que no tiene ni “sueldo, ni propiedades a mi nombre ni nada”. Además, volvió a reiterarse en sus palabras, “yo puedo contar de mi vida lo que me dé la gana”, contaba aparentemente con la conciencia muy tranquila, “no la conozco (a María), pero sí a Lecquio y no le preocupó su mujer en su día para estar conmigo, ahora no voy a preocuparme yo por ella”.