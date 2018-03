Ana Guerra: su confesión más dura sobre sus inicios en la música

La vida le ha cambiado mucho desde que se convirtiera en concursante de OT. “La primera persona en la que he pensado es en mí, porque nadie me ha regalado nada. Si he llegado a donde he llegado ha sido por picar piedra, por empezar tocando en la calle congelándome de frío y ganando por 3 horas 3 euros”, ha confesado en la entrevista. Ella mentía a su padre para intentar ganarse la vida en la música: “Le decía a mi padre que iba a clase y me encontraba tocando en la calle con cuatro músicos más. Llegaba, no me decía nada, me tiraba una moneda y se iba”.