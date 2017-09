Ana Boyer y otros VIP que fueron a la boda de Alba Carrillo y que no la invitarían ni a tomar café

La hija de Isabel Preysler acaba de anunciar que, tras cuatro años de relación, se casa con su novio Fernando Verdasco. Este verano el tenista sacaba el anillo en la playa para pedirle a Ana que se casara con él. Una boda a la que seguro que no estará invitada Alba Carrillo, exmujer de Feliciano López, a la que no tragan la mayoría de los amigos de Feli. Si bien Ana y Fernando sí acudieron a la boda de Alba con el tenista, no ocurrirá al revés. Y es que Verdasco es un gran amigo de Feliciano y no les ha gustado nada cómo se ha comportado Alba tras su separación, sacando en los medios todos los trapos sucios de la relación.

Pero no son los únicos invitados a la boda de Alba y Feli los que no invitarían a la modelo ni a tomar café. En su boda también estuvieron Martina Klein y Álex Corredja, amigos de Feli y que, por tanto, no quieren saber nada de Alba. Muchos fueron los invitados de alto postín que acudieron a su boda por la relación que le unía al tenista y que, una vez rota, “si te he visto no me acuerdo”, como dice el refrán. Es el caso también de Israel Bayón y Cristina Sáinz o de los tenistas Alberto Berasategui y David Ferrer, todos ellos amigos de Feliciano. También acudieron Gelete Nieto y Beatriz Matallana, el primero primo de Fonsi y que actualmente tiene una guerra abierta con la madre de su hijo Lucas.

Aunque Carolina Cerezuela y Carlos Moyá no pudieron estar en la boda de Feli y Alba por motivos laborales, ambos son muy amigos de Feliciano y, por ese motivo, la presentadora no dudó en posicionarse del lado del tenista en su separación de la ex de Fonsi Nieto. Carolina reconocía que Feli estaba siendo un señor al callarse con todo lo que dijo Alba sobre él y que si se había separado sería porque tenía motivos más que suficientes. Algo que a la hija de Lucía Pariente le sentó fatal y no tardó en contestar en sus redes. “Estoy cansada ya. Si la gente tiene una vida tan plena, no sé qué hace hablando de temas que no son suyos… que se dediquen a ‘dar el cante’ porque todos son muy buenos amigos suyos pero no se bajaron del barco el verano pasado para ir a su boda”, escribió entonces.