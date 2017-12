Si pillásemos a Ana Boyer con la guardia baja y le preguntásemos cuantos hermanos tiene, probablemente diría que cuatro: Chabeli, Julio José, Enrique y Tamara. Y en esa lista faltarían dos, los mayores, Laura y Miguel Boyer. Ellos son justamente los que no están invitados a su boda con Fernando Verdasco. Bueno, en realidad no va nadie de su familia paterna, pero al ser uuna lista solo de 50 invitados, lo que de verdad llama la atención es la ausencia de Laura y Miguel. Pero es lógico: no tiene ninguna relación con ellos. Nunca la ha tenido, de hecho. El día de su boda quiere estar rodeada de las personas importantes de su vida. Y ellos no lo son. Así de claro.