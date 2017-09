La amistad especial entre Pelayo Díaz y Pablo Sáez

El fallecimiento de David Delfín marcó a muchas personas y dejó un gran vacío entre su familia y sus muchos amigos, especialmente en quienes fueron los dos hombres de su vida, Pablo Sáez y Pelayo Díaz. Tras una temporada de luto, parece que el fotógrafo y el bloguero han empezado a superar la pérdida del diseñador de la mejor manera posible, juntos y apoyándose el uno en el otro.

Su relación parece haberse estrechado en los últimos tiempos, hasta el punto que hace unos días el estilista de ‘Cámbiame’ compartía una ‘storie’ en Instagram en la que se les veía juntos de compras y dándose un casto beso en los labios.

Un gesto de cariño que no pasó desapercibido y en el que muchos han visto algo más que amistad. Y más cuando se acaba de conocer la noticia de que el asturiano ha roto con el diseñador argentino Sebastián Ferraro, con quien llevaba saliendo desde hacía aproximadamente un año.

A pesar de ello, todo apunta a que Pablo Saéz se ha convertido en el mejor apoyo de Pelayo en estos duros momentos. Una opinión que parece compartir Mario Vaquerizo, quien era uno de los mejores amigos del diseñador. “Tanto Pelayo como Pablo respetan mucho a David y él quería que todos sus amigos se quisieran por igual. Es una demostración de amor hacia David, no busquemos cosas donde no las hay”, explicó durante la presentación de ‘La Llamada’.

“Un beso no quiere decir que estén juntos, pero desde fuera se magnifica. Pero yo no lo sé, preguntarle a Pelayo si viene. Hay que tener más naturalidad y que dos chicos se den un beso no quiere decir que tengan algo más allá”, continuó, aprovechando para quitarle hierro al asunto, “Yo me doy muchos besos con la gente que me cae bien y no tiene nada que ver. Si lo tuviese, ya me habría separado de Alaska 20.000”.