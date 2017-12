Amaia Romero tiene a toda España en vilo y a su abuela preocupada

‘Operación Triunfo 2017’ no sería lo mismo sin Amaia Romero, uno de los grandes descubrimientos musicales del año y también una de las concursantes que más juego están dando al programa. El gran carisma de esta navarra de 18 años ha hecho que brille tanto dentro como fuera de los escenarios, donde además se encuentra protagonizando una bonita historia junto a Alfred, otro de los concursantes más jóvenes.

Mientras que ella está disfrutando y exprimiendo cada segundo en la academia más famosa de la televisión, su familia está viviendo su paso por el programa y su creciente popularidad de forma diferente. Su abuela, Javiera Arbizu, ha hablado con el portal digital LOOK y ha explicado cómo están viviendo este momento. “Recibimos el cariño de toda Navarra y de toda España, pero nos preocupa que ella no controle suficientemente lo que dice”, asegura, quizás preocupada por la sinceridad que tiene la joven.

“La madre está muy preocupada porque está totalmente expuesta. Ella dice que no tenía que haber entrado”, cuenta Javiera al digital, que explica que Amaia siempre ha estado muy protegida al ser la pequeña de la familia y que su madre tiene miedo “de que diga o haga lo que no tiene que hacer”.

Con respecto a la relación que tiene con Alfred, la abuela de la cantante explica que no están nada preocupados, pues la atención de la familia está más en que “no se controla. No se abriga, no cuida su voz, no come fruta y a veces dice algún disparate… pero lo del chico no”.